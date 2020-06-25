Второй раз в истории отменили Нью-йоркский марафон

Нью-йоркский марафон не состоится 1 ноября из-за коронавируса, сообщили организаторы. Отмена мероприятия происходит второй раз в истории с 1970 года. В 2012 году его отменили из-за урагана.

Нью-йоркский марафон не состоится 1 ноября из-за коронавируса.

Об этом сообщили организаторы.

Отмена мероприятия происходит второй раз в истории с 1970 года. В 2012 году его отменили из-за урагана.

"Отмена марафона огорчает всех участников, но это было необходимо с точки зрения здоровья и безопасности… Мы с нетерпением ждем встречи в следующем году",— приводит пресс-служба марафона слова руководителя Майкла Капирасо.

Нью-йоркский марафон проходит ежегодно в первое воскресенье ноября. В 2019 году прошел самый массовый забег, финишировать смогли 53,6 тыс. человек.