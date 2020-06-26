Джон Джонс продолжит бойкот

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс признался, что готов и дальше конфликтовать с президентом лиги Даной Уайтом и оставаться вне боев несколько лет.

Американец требует увеличить выплаты бойцам промоушена.

"Если мне придётся сохранять плохие отношения с Уайтом, не драться ещё два-три года, но пролить свет на это, меня будут помнить по этому поступку. Благодаря этому обо мне будут вспоминать даже больше, чем из-за боёв и побед. Обо мне будут говорить, что я отстаивал будущее молодых спортсменов", — приводится слова Джонса на странице ESPN MMA в Инстаграме.

Напомним, конфликт Джона Джонса и Даны Уайта начался после того, как президент лиги отказался удовлетворить финансовые запросы бойца и отказался от организации схватки Джонса с Фрэнсисом Нганну.