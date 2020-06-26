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Прославленная биатлонистка Дальмайер получила должность в IBU

Прославленная биатлонистка Дальмайер получила должность в IBU
Обновлено 13:07 Сегодня Телеграф Укринформ
Двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира Лаура Дальмайер вошла в группу экспертов Международного союза биатлонистов (IBU) по развитию этого вида спорта.

Группа состоит из девяти экспертов, а знаменитая немецкая биатлонистка представляет в ней атлетов, сообщает пресс-служба IBU.

Эксперты будут консультировать IBU по вопросам устойчивого развития организации в долгосрочной перспективе.

"Благодаря огромному числу фанатов по всем миру биатлон имеет фантастическую возможность общаться с миллионами людей, чтобы продвигать важность конкретных личных действий для борьбы с изменением климата. IBU должен играть ведущую роль в содействии устойчивому развитию спорта, и я рада быть частью команды", – отметила Дальмайер.

Ранее сообщалось, что в биатлоне со следующего сезона произойдет глобальное изменение.

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Биатлон, IBU, Лаура Далмайер.

Автор:

Телеграф
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