Боец UFC Блэйдс недоволен гонорарами в промоушене

Боец UFC Кертис Блэйдс считает, что президент лиги Дана Уайт недолюбливает его.

По словам спортсмена, на это есть несколько причин, одна из них кроется в том, что Кёртис недоволен суммой гонораров.

"Он не любит меня по двум причинам. Вообще-то по трём. Во-первых, говорю, что думаю. Во-вторых, ему не нравится мой стиль ведения поединков. В-третьих, я убеждён, что нам не платят столько, сколько мы заслуживаем. Дана знает, что мы получаем немного, но мы лишены возможности работать со спонсорами, так как у UFC есть большая сделка с Reebok.

Пусть позволит им уйти и даст нам возможность зарабатывать больше. Знаю, что говорю о запрещённых вещах, но нам нужен профсоюз. Во всех крупных лигах есть профсоюзы. Наверное, это единственный способ добиться того, чего мы хотим", — приводит слова Блэйдса BJ Penn.

Ранее сообщалось, что Джон Джонс продолжит бойкот.