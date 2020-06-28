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Порье и Хукер выдали бой года в UFC (Видео)

Порье и Хукер выдали бой года в UFC (Видео)
Обновлено 09:25 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм
В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 4.

В главном поединке турнира встретились бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории Дастин Порье и Дэн Хукер.

Поединок продлился все пять раундов. Судьи приняли решение отдать победу Порье — 48-47, 48-47, 48-46. Дастин одержал 26-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету 6 поражений. Хукер в свою очередь потерпел девятое поражение при 20 победах.

Напомним, что для Порье этот бой стал первым с сентября 2019 года. Тогда на турнире UFC 242 в Абу-Даби он досрочно уступил чемпиону лиги Хабибу Нурмагомедову и лишился статуса обладателя временного титула.

Ранее сообщалось, что боец UFC Блэйдс недоволен гонорарами в промоушене.

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Все по теме:

MMA, UFC, Дастин Порье, Дэн Хукер.

Автор:

Телеграф
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