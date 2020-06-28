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Порье и Хукер госпитализированы после "рубки" на UFC Vegas 4

Порье и Хукер госпитализированы после "рубки" на UFC Vegas 4
Обновлено 11:07 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм
Дастин Порье и Дэн Хукер провели жесткий бой, что сказалось на здоровье бойцов.

Ранним утром 28 июня (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 4. В его главном событии встретились бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье и Дэн Хукер. По итогам бескомпромиссной и яркой схватки победа решением судей досталась Дастину.

После боя оба спортсмена были доставлены в больницу, сообщает ESPN.

 
 
 
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Gave it everything he had  #UFCVegas4

Публикация от ufc (@ufc)

Кроме того, поединок Порье и Хукера получили бонус за "Лучший бой вечера".

Для Дастина встреча на турнире UFC Вегас 4 стала первой с сентябре минувшего года, когда он досрочно проиграл чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. Что касается Хукера, то новозеландец потерпел первое поражение c декабря 2018 года. На бой с Дастином Порье он выходил после серии из трёх побед.

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Все по теме:

MMA, UFC, Дастин Порье, Дэн Хукер, UFC Vegas 4.

Автор:

Телеграф
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