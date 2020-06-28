Порье и Хукер госпитализированы после "рубки" на UFC Vegas 4

Дастин Порье и Дэн Хукер провели жесткий бой, что сказалось на здоровье бойцов.

Ранним утром 28 июня (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 4. В его главном событии встретились бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье и Дэн Хукер. По итогам бескомпромиссной и яркой схватки победа решением судей досталась Дастину.

После боя оба спортсмена были доставлены в больницу, сообщает ESPN.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Gave it everything he had #UFCVegas4 Публикация от ufc (@ufc) 27 Июн 2020 в 9:06 PDT

Кроме того, поединок Порье и Хукера получили бонус за "Лучший бой вечера".

Для Дастина встреча на турнире UFC Вегас 4 стала первой с сентябре минувшего года, когда он досрочно проиграл чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. Что касается Хукера, то новозеландец потерпел первое поражение c декабря 2018 года. На бой с Дастином Порье он выходил после серии из трёх побед.