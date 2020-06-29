Хоккей на фоне египетских пирамид

В Египте могут провести хоккейный матч на фоне пирамид.

В Египте хотят провести хоккейный матч на фоне пирамиды Гизы. Об этом сообщил старший советник местного клуба Самех Рамадан.

Страна намерена вступить в Международная федерация хоккея на льду и стать четвертой в Африке после Алжира, Марокко и ЮАР.

"Только представьте себе это зрелище на фоне пирами. Насколько безумно это будет смотреться? Если мы сможем это сделать, это будет великим событием – хоккей в пустыне на фоне одного из древних чудес света.

Вступление в ИИХФ? Все, что мне нужно, это письмо. В письме будет сказано, что египетская хоккейная федерация может продолжать получать хоккейное образование и приносить эти знания в Египет, развивать интерес к хоккею в стране. Тогда мы сможем подать заявку на членство в ИИХФ", - цитирует Рамадана The Hockey News.

Ранее сообщалось, что в Египте задержали банду, которая грабила магазины в масках Салаха.