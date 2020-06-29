Скачать
Понедельник, 29.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
УПЛ: Десна на последних минутах вырвала победу у Динамо (Видео)
УПЛ: Десна на последних минутах вырвала победу у Динамо (Видео)
Порье и Хукер выдали бой года в UFC (Видео)
Порье и Хукер выдали бой года в UFC (Видео)
Шахтер получил за Соболя 1 миллион евро
Шахтер получил за Соболя 1 миллион евро
Лунин прервал сухую серию: видео гола
Лунин прервал сухую серию: видео гола

Большинство японцев не хотят Олимпиады

Большинство японцев не хотят Олимпиады
Обновлено 17:18 Сегодня Телеграф terrikon.com
Жители Токио уже не хотят Олимпиаду.

В Токио усиливается сопротивление проведению Олимпийских игр 2021 года. Большинство жителей столицы Японии выступают против назначенной даты. Чуть более половины жителей Токио против запланированного проведения Олимпийских игр в столице Японии летом 2021 года.

Это стало известно в результате опроса двух японских новостных компаний. При этом 51,7 процента жителей высказались в пользу новой отсрочки или отмены игр. 46,3% одобрили проведение Игр в период между 23 июля и 8 августа 2021 года.

В частности, 27,7 процента участников опроса выступают за окончательную отмену Олимпиады, а 24 процента предпочли бы новый перенос соревнований.

Роналду арендовал 20-метровую яхту: фото с отдыха

В итоге сомнения по поводу проведения Игр только выросли. Джон Коутс, глава координационной комиссии МОК, заявил, что даже создание вакцины против коронавируса может не спасти Игры.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Олимпиада, Токио-2020.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Десна - Динамо: онлайн-трансляция матча (Видео)
02 Кубок Англии: определен последний полуфиналист (Видео)
03 Рябоконь прокомментировал победу над Динамо
04 УПЛ: Десна на последних минутах вырвала победу у Динамо (Видео)
05 Роналду арендовал 20-метровую яхту: фото с отдыха
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь