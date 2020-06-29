Большинство японцев не хотят Олимпиады

Жители Токио уже не хотят Олимпиаду.

В Токио усиливается сопротивление проведению Олимпийских игр 2021 года. Большинство жителей столицы Японии выступают против назначенной даты. Чуть более половины жителей Токио против запланированного проведения Олимпийских игр в столице Японии летом 2021 года.

Это стало известно в результате опроса двух японских новостных компаний. При этом 51,7 процента жителей высказались в пользу новой отсрочки или отмены игр. 46,3% одобрили проведение Игр в период между 23 июля и 8 августа 2021 года.

В частности, 27,7 процента участников опроса выступают за окончательную отмену Олимпиады, а 24 процента предпочли бы новый перенос соревнований.

В итоге сомнения по поводу проведения Игр только выросли. Джон Коутс, глава координационной комиссии МОК, заявил, что даже создание вакцины против коронавируса может не спасти Игры.