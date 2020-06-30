НХЛ: у 15 хоккеистов был выявлен COVID-19

Ранее было известно об 11 игроках с COVID-19.

Национальная хоккейная лига сообщила, что в рамках второго этапа возобновления сезона более 250 игроков прошли тестирование на коронавирус. У 15 хоккеистов был выявлен COVID-19.

Все игроки, у которых диагностировали заражения коронавирусом, отправились на самоизоляцию в соответствии с медицинскими протоколами органов здравоохранения.

Ранее НХЛ сообщала, что 11 хоккеистов сдали положительный тест на коронавирус. Тогда были протестированы более 200 игроков.

8 июня стартовал второй этап выхода лиги из карантина: франшизам разрешили открыть тренировочные базы для занятий хоккеистов в небольших группах.

НХЛ продолжит чемпионат с плей-офф при участии 24 команд. 10 июля команды начнут подготовку к возобновлению сезона.