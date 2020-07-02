Чемпион Украины сыграет с Барселоной в Лиге чемпионов

"Мотор" сыграет с "Барселоной" в гандбольной Лиге чемпионов.

В штаб-квартире Европейской федерации гандбола (ЕГФ) в Вене (Австрия) состоялась жеребьевка группового этапа мужской гандбольной Лиги чемпионов.

Чемпион Украины запорожский "Мотор" попал в группу В, где также сыграют испанская "Барселона", французский "Нант", венгерский "Веспрем", немецкий "Киль", датский "Ольборг", словенский "Целе" и хорватский "Загреб".

В группу А попали французский "Пари Сен-Жермен", северомакедонский "Вардар" из Скопье, венгерский "Пик" из Сегеда, португальский "Порту", норвежский "Эльверум", немецкий "Фленсбург", польский "Виве" из Кельце и гандбольный клуб имени Мешкова из Беларуси.

Соревнования в группах начнутся 16 сентября 2020 года, а финишируют 4 марта 2021-го.

По итогам группового этапа прямые путевки в четвертьфинальную стадию получат по два лучших клуба. Команды, которые займут 3-6-е места, в марте-апреле сыграют в поединках плей-офф за четыре оставшихся пропуска в 1/4 финала. Четвертьфиналы намечены на середину мая, "Финал четырех" должен пройти 12-13 июня.