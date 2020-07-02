Уэйн Гретцки возглавил международную команду мечты по версии IIHF

Международная федерация хоккея (IIHF) на своем официальном сайте опубликовала символическую сборную всех времен по версии болельщиков.

Любителям хоккея предложили выбрать одного вратаря, двух защитников и трех нападающих и составить лучшую международную команду за всю историю хоккея.

Победителем голосования стал легендарный канадский форвард Уэйн Гретцки. Компанию ему по нападению составили: чех Яромир Ягр и латыш Сергей Жолток. Пару защитников оказалась из Латвии, это Сандис Озолиньш и Карлис Скрастиньш. На последний рубеж фанаты отправили еще одного латыша Артура Ирбе, который оставил позади таких звезд, как Доминик Гашек, Владислав Третьяк и Хенрик Лундквист.

Ранее сообщалось, что в Египте хотят провести хоккейный матч на фоне пирамиды Гизы.