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Уэйн Гретцки возглавил международную команду мечты по версии IIHF

Уэйн Гретцки возглавил международную команду мечты по версии IIHF
Обновлено 15:19 Сегодня Телеграф
Международная федерация хоккея (IIHF) на своем официальном сайте опубликовала символическую сборную всех времен по версии болельщиков.

Любителям хоккея предложили выбрать одного вратаря, двух защитников и трех нападающих и составить лучшую международную команду за всю историю хоккея.

Победителем голосования стал легендарный канадский форвард Уэйн Гретцки. Компанию ему по нападению составили: чех Яромир Ягр и латыш Сергей Жолток. Пару защитников оказалась из Латвии, это Сандис Озолиньш и Карлис Скрастиньш. На последний рубеж фанаты отправили еще одного латыша Артура Ирбе, который оставил позади таких звезд, как Доминик Гашек, Владислав Третьяк и Хенрик Лундквист.

Ранее сообщалось, что в Египте хотят провести хоккейный матч на фоне пирамиды Гизы.

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Все по теме:

Хоккей, Уэйн Гретцки, IIHF.

Автор:

Телеграф
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