Умер известный стример и профессиональный игрок в World of Warcraft Байрон Reckful Бернстин

По информации инсайдера, смерть стримера подтвердили его девушка и сосед по комнате. Девушка сообщила, что Бернстин покончил с собой, однако эта информация пока не подтверждена.

Reckful's passing has been confirmed by his roommate. Byron was 31. pic.twitter.com/wfB5A2uhJm

"Кое-кто, кого я люблю, покончил с собой. Хотела бы предотвратить это… Почему?" — написала она.

Someone I love killed themselves. I wish I could have said something to prevent it... whyyyyyy

За несколько часов до смерти Reckful опубликовал серию "безумных" постов и даже успел сделать предложение.

i know i’ll always be a little too crazy... and this is proof... but at least you’ll never be bored

will you marry me, becca? pic.twitter.com/Xpmz3IlRqv

— Reckful (@Byron) July 2, 2020