Шахматы: украинка Ушенина сыграет в финале Women's Speed Chess Championship

Украинка Ушенина вышла в финал шахматного турнира Women's Speed Chess Championship.

Экс-чемпионка мира украинская шахматистка Анна Ушенина стала финалисткой второго этапа Гран-при онлайн-турнира Women's Speed Chess Championship.

В полуфинальной встрече Ушенина со счетом 8:7 обыграла иранку Сарасадат Хадемальшарьех, сообщает Укринформ.

За победу в турнире Ушенина поспорит с россиянкой Валентиной Гуниной, которая нанесла поражение своей соотечественнице Екатерине Лагно - 6,5:4,5.

Финальный матч состоится 5 июля.

Участницы каждого из этапов Гран-при набирают очки в соответствии с занятым местом. Две шахматистки, которые наберут наибольшее количество очков за три этапа Гран-при, выйдут в Суперфинал.