Один из лучших бадминтонистов мира завершил карьеру

Лин Дан повесил ракетку на гвоздь.

Один из лучших бадминтонистов в истории этого вида спорта китаец Лин Дан принял решение завершить спортивную карьеру.

Лин Дан - единственный в истории Олимпийских игр двукратный чемпион по биатлону в одиночном разряде. Он одержал победы в Пекине (2008) и Лондоне (2012). Оба раза в финале его соперником был Ли Чонг Вей из Малайзии.

В 2016 году на Олимпиаде в Рио эти же парни сошлись уже в полуфинале и Лин Дан, после победы в первом сете, проиграл два следующих. В матче за бронзу Лин Дан проиграл представителю Дании, а Ли Чонг Вей и с третьей попытки не сумел взять олимпийское золото, проиграв в финале.

Лин Дану 36 лет, за свою карьеру он выиграл 666 матчей и 66 титулов.