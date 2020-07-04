Претендент на титул UFC Гилберт Бернс заразился коронавирусом за неделю до чемпионского боя

Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бернс заразился коронавирусом. Об этом сообщает MMAjunkie.

По данным источника, результат теста на коронавирус бразильца показал положительный результат. Бёрнс должен был подраться в главном бою турнира UFC 251 (шоу запланировано на 12 июля, - прим. ред.) за титул чемпиона UFC в полусреднем весе с Камару Усманом 11 июля на "Бойцовском острове".

Бёрнс снялся со своего боя. Вероятнее всего, поединок с Усманом будет перенесён на более поздний срок.

"Разрушительные новости, плохо себя чувствую, но я собираюсь выиграть эту битву! Оставайтесь в безопасности там!" - написал Бернс в "Твиттере", узнав о своем диагнозе.

В соглавном бою UFC 251 встретятся действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски и бывший обладатель пояса Макс Холлоуэй.

В третьем по значимости поединке турнира россиянин Пётр Ян поборется за титул чемпиона лиги с экс-чемпионом промоушена Жозе Алду.