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Претендент на титул UFC Гилберт Бернс заразился коронавирусом за неделю до чемпионского боя

Претендент на титул UFC Гилберт Бернс заразился коронавирусом за неделю до чемпионского боя
Обновлено 14:18 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм
Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бернс заразился коронавирусом. Об этом сообщает MMAjunkie.

По данным источника, результат теста на коронавирус бразильца показал положительный результат. Бёрнс должен был подраться в главном бою турнира UFC 251 (шоу запланировано на 12 июля, - прим. ред.) за титул чемпиона UFC в полусреднем весе с Камару Усманом 11 июля на "Бойцовском острове".

Бёрнс снялся со своего боя. Вероятнее всего, поединок с Усманом будет перенесён на более поздний срок.

"Разрушительные новости, плохо себя чувствую, но я собираюсь выиграть эту битву! Оставайтесь в безопасности там!" - написал Бернс в "Твиттере", узнав о своем диагнозе.

В соглавном бою UFC 251 встретятся действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски и бывший обладатель пояса Макс Холлоуэй.

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В третьем по значимости поединке турнира россиянин Пётр Ян поборется за титул чемпиона лиги с экс-чемпионом промоушена Жозе Алду.

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Все по теме:

MMA, UFC, Камару Усман, Гилберт Бернс, UFC 251.

Автор:

Телеграф
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