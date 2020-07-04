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Еще один бой на "Бойцовском острове UFC" отменен из-за коронавируса

Еще один бой на "Бойцовском острове UFC" отменен из-за коронавируса
17:08 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Бой UFC Марина Родригес - Карла Эспарса не состоится. Об этом сообщает MMAJunkie.

На 15 июля UFC запланировал турнир на "Бойцовском острове" в Абу-Даби с главным боем Кэлвинн Каттар - Дэн Идж. Однако, бойцовский кард шоу уже уменьшился. Один из со-главных поединков вечера Марина Родригес - Карла Эспарса не состоится.

По информации источника один из секундантов Родригес сдал положительный тест на коронавирус. При этом оба бойца сдали негативные тесты, но организаторы поединка приняли меры предосторожности и отменили его. 

Ранее по этой же причине была отменена еще одна схватка на турнире 15 июля: Андерсон дос Сантос был снят с турнира.

Отметим, сегодня стало известно об отмене еще одного боя UFC. COVID-19 был выявлен у претендента на титул в полусреднем весе Гилберта Бернса. Его бой с чемпионом UFC Камару Усманом должен был возглавить шоу UFC 251, которое было намечено на 12 июля.

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Все по теме:

MMA, UFC, Марина Родригес, Карла Эспарса.

Автор:

Телеграф
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