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НХЛ хочет провести все матчи чемпионата

НХЛ хочет провести все матчи чемпионата
Обновлено 13:15 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Должно состояться 82 матча.

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пока что планирует провести следующий сезон в привычном формате с 82 матчами в рамках регулярного чемпионата.

Розыгрыш НХЛ 2020/21 будет смещен и стартует лишь следующей зимой, а Кубок Стэнли могут розыграть летом 2021 года, но сокращать число матчей лига все равно не намерена.

Третий этап выхода НХЛ из карантина должен стартовать 10 июля, но дату могут сдвинуть, поскольку своим голосованием ее пока не поддержали сами хоккеисты. Пока командам разрешено проводить тренировки в группах не больше 12 людей.

В данный момент из-за вспышки коронавируса в команде Сент-Луис Блюз закрыл свою тренировочную базу. Ранее через подобное прошли в Тампе-Бэй.

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Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды. Четыре лучших команды каждой из конференций будут определять свое место в посеве, а команды с 5-12 мест — оставшихся участников плей-офф.

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Все по теме:

НХЛ, Хоккей, Карантин.

Автор:

Телеграф
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