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Нурмагомедов отказался от выступления на турнире UFC 251

Нурмагомедов отказался от выступления на турнире UFC 251
Обновлено 13:22 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер
Дебют двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова откладывается уже во второй раз.

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, не выступит на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает ТАСС. Натаниэль Вуд, с которым должен был встретиться Умар, ожидает нового соперника.

«Ждём нового соперника», — приводит слова представителя Вуда ТАСС.

После смерти Абдулманапа Нурмагомедова Умар сразу отменил вылет в Абу-Даби, а теперь окончательно решил отказаться от встречи с Вудом. Дебют Умара в UFC откладывается уже во второй раз.

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57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве.

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UFC, Хабиб Нурмагомедов, Умар Нурмагомедов.

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Телеграф
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