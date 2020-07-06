Олимпийская чемпионка объяснила, почему синхронистки не бреют ноги

"Небритые ноги - залог успеха.
Все элементы, которые мы делаем ногами, строго рассчитаны по градусам и уровню по отношению к поверхности воды. И при погружении эту самую поверхность мы чувствуем кожей. А самые чувствительные рецепторы на ногах находятся вокруг волосяных фолликулов.
Примерно за неделю до соревнований синхронистки перестают брить ноги. Волосики развеваются в воде, и мы чувствуем, на какой высоте стоим над поверхностью.
Есть 5 основных уровней отсчёта: середина бедра, выше колена, ниже колена, середина голени и щиколотка. Если волосы сбрить, то и чувствительность становится значительно хуже, а значит, и синхрон может пострадать.
Ради отличного результата на соревнованиях можно недельку и медведем походить.
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Небритые ноги-залог успеха ⠀ Все элементы, которые мы делаем ногами строго рассчитаны по градусам и уровню по отношению к поверхности воды. И при погружении эту самую поверхность мы чувствуем кожей. А самые чувствительные рецепторы на ногах находятся вокруг волосяных фолликулов ⠀ Примерно за неделю до соревнований синхронистки перестают брить ногиВолосики развеваются в воде и мы чувствуем на какой высоте стоим над поверхностью ⠀ Есть 5 основных уровня отсчёта: середина бедра, выше колена, ниже колена, середина голени и щиколотка. Если волосы сбрить, то и чувствительность становится значительно хуже, а значит и синхрон может пострадать ⠀ В карусели подготовила для вас видео, на котором можно отлично разглядеть и надводную и подводную части вместе и увидеть на сколько чётко и синхронно все сработали по уровню, хоть линейкой вымеряй ⠀ Ради отличного результата на соревнованиях, можно недельку и медведем походить ⠀ Знали ли вы об этой волосатой фишечке? И что больше всего удивило?
Знали ли вы об этой волосатой фишечке? И что больше всего удивило?" — написала Шишкина в своем Instagram.