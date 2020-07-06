Появилось видео, как молния попала в 16-летнего футболиста

Как молния попала в 16-летнего российского вратаря Антона Заборовского.

На днях 16-летний голкипер Антон Заборовский футбольного клуба "Знамя Труда" из Орехово-Зуева Московской области стал жертвой попадания молнии. Инцидент случился во время тренировки на футбольном поле. При том, что небо было чистым и большой грозы не предвиделось.

Сейчас появилось видео попадания молнии.

Юный футболист остался жив и находится в реанимации. Большую роль в спасении Заборовского сыграл его тренер, который делал ему массаж сердца и искусственное дыхание до приезда скорой.

Момент удара молнии ⚡ На сегодня состояние стабильное, кардиограмма в норме, сильные ожоги на месте входа и выхода разряда молнии. Угрозы жизни, по словам врачей, нет.#знамятруда #ореховозуево pic.twitter.com/nfJIvjKYaC — Znamya Truda FC (@ZnamyaTrudaFC) July 6, 2020

На сегодня состояние стабильное, кардиограмма в норме, сильные ожоги на месте входа и выхода разряда молнии, — говорится в сообщении клуба в Twitter. — Угрозы жизни, по словам врачей, нет.