Футзал: жеребьевка отбора на Евро пройдет 2 сентября

Сборная Украины по футзалу узнает соперников по отбору Евро 2 сентября.

Жеребьевка группового этапа квалификации чемпионата Европы-2022 по футзалу пройдут 2 сентября нынешнего года в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Соревнования на этой стадии пройдут с 6 декабря 2020 года по 14 апреля 2021-го, сообщает пресс-служба УАФ.

Сборная Украины начнет свой путь именно в групповом раунде квалификации. Там будут выступать 32 команды (16 участников элит-раунда квалификации ЧМ-2020, девять победителей групп отборочного раунда и семь победителей стыковых матчей) будут разбиты на восемь групп по четыре команды.

Впервые в истории турнира команды на этой стадии будут играть против оппонентов дома и на выезде. Восемь победителей групп и шесть лучших обладателей вторых мест присоединятся к Нидерландам в финальной стадии.

Два обладателя вторых мест, которые не пробились в финальный турнир напрямую, сыграют стыковые матчи.

Поединки финального турнира будут проходить 19 января - 6 февраля 2022 года в Амстердаме и Гронингене. 16 команд будут разбиты на четыре группы. Две лучшие сборные из каждой группы выйдут в 1/4 финала.