Скачать
Вторник, 07.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Хосе Рамирес назвал дату чемпионского боя с украинцем Постолом
Хосе Рамирес назвал дату чемпионского боя с украинцем Постолом
Месси ждет сокращение зарплаты
Месси ждет сокращение зарплаты
Беринчик все ближе к чемпионскому бою с Ломаченко
Беринчик все ближе к чемпионскому бою с Ломаченко
Усик и Ломаченко вошли в топ-5 боксеров мира
Усик и Ломаченко вошли в топ-5 боксеров мира

Кормье: Не знаю, что будет с Хабибом после смерти отца

Кормье: Не знаю, что будет с Хабибом после смерти отца
Обновлено 21:50 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер
Даниэль Кормье прокомментировал ситуацию с Хабибом Нурмагомедовым.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье признался, что ему сложно оценить перспективы чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова после смерти отца.

«Очень грустно, что Абдулманап Нурмагомедов скончался. Я разговаривал с Хабибом в среду, 1 июля (отец Хабиба скончался 3 июля. — Прим. „Чемпионата“ ). Мы общались обо всём, и ему было очень сложно справляться с ситуацией. Тренировки давали ему облегчение, но драться в таких обстоятельствах очень сложно. Так что теперь не знаю, что будет. Действительно не знаю, что с ним будет. Отец занимал большую часть в его жизни, и я не знаю, на что он будет способен после его смерти.

Ошибка Зинченко и поражение в обзоре матча Саутгемптон - Манчестер Сити

С тех пор с ним не общался. Писал ему сообщение. Сказал, что понимаю, насколько ему сейчас тяжело, что молюсь за него и понимаю, что он потерял своего героя. Дал ему знать, что он всегда может рассчитывать на мою поддержку. Это очень трудно", — рассказал Кормье в интервью, размещённом на канале ESPN MMA в YouTube.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, UFC, Даниэль Кормье.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Олимпийская чемпионка объяснила, почему синхронистки не бреют ноги
02 Мейвезер дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес
03 Регбист показал шокирующий рентгеновский снимок после игры
04 Прогноз букмекеров на финал Кубка Украины Динамо - Ворскла
05 Жан-Клод ван Дамм отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь