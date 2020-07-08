Украинские спортсмены построили дом для многодетной семьи в Кении (Фото, Видео)

Украинская легкоатлетка Ольга Ляхова в Кении собиралась провести основной этап подготовки к Олимпийским играм в Токио, но пандемия коронавируса сорвала планы украинки и вынудила ее надолго задержаться в Африке.

Двукратная победительница Европейских игр в Кении времени зря не теряла. Ляхова вместе с другими членами сборной Украины построила дом для местной многодетной семьи.

"Вот и закончился наш благотворительный проект в Кении. Спасибо большое всем, кто принял участие и помог реализовать это в жизнь.

Все вместе мы построили дом для одной очень классной кенийской семьи. В этой семье живет сейчас четверо детей и мама. Отца убили около трех месяцев назад. Поэтому для них это было очень непростое время. И я счастлива, что мы нашли именно эту семью.

Уверенна, что они будут беречь и ухаживать за домом. Да, и получился очень классный дом, и теперь каждый, кто приходит в гости, хочет построить такой же. А это уже успех", - написала Ляхова в Instagram.

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