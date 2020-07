Ибрагимович высмеял Роналду в матче Милан - Ювентус

В центральном матче 31-го тура итальянской Серии А Милан принимал главного фаворита на победу в турнире - Ювентус. Встреча, проходившая на стадионе "Сан Сиро", завершилась неожиданной победой хозяев со счетом 4:2. Более того, команда Стефано Пиоли добыла волевую победу, отыгравшись с 0:2.

Начало грандиозного камбека положил шведский форвард Россонери Златан Ибрагимович. На 62-й минуте поединка швед готовился исполнить 11-метровый удар. Роналду, который стоял неподалеку, принялся подбадривать вратаря Юве Войцеха Щенсны: "Ты знаешь его".

Хладнокровный Ибрагимович развел мяч и Щенсны по разным углам ворот и, саркастически улыбнувшись, повернулся к Роналду.

Before Ibrahimovic's penalty Ronaldo told Szczesny: 'You know him, you know him'

Ibra scored, turned around to look at CR7 and laughed

Scenes at the San Siro

(Via @DAZN_IT)#MilanJuve #Ronaldo #CR7 #Ibra #Ibrahimovic pic.twitter.com/5NmEMRsh17

— Lorenzo Bettoni (@LoreBetto) July 7, 2020