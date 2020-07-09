Китай отменил все международные соревнования: от тенниса до Формулы-1

Проведение внутренних соревнований в стране разрешено.

Китай отменил все международные соревнования до конца года. Разрешение на проведение турниров получают только отборочные этапы к Олимпиаде-2022, которая запланирована в Пекине.

Под запретом окажутся несколько теннисных турниров, включая WTA Wuhan Open и ATP Shanghai Masters. Также не состоится этап Формулы-1 в Шанхае.

Отметим, что запрет не распространяется на проведение внутренних турниров в Китае. Сейчас в стране идет чемпионат Китайской баскетбольной ассоциации, а с 25 июля начнется футбольный сезон китайской Суперлиги.

Ранее руководство Ф-1 рассматривало вариант с проведением двух Гран-при в Шанхае в этом сезоне.

Также напомним, что рестарт теннисного сезона намечен на 14 августа — в этот день начнется турнир ATP в Вашингтоне. 31 августа должен стартовать один из турниров Большого шлема — US Open.