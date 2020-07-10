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В UFC нашли замену Нурмагомедову

В UFC нашли замену Нурмагомедову
Обновлено 11:41 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм
Умар Нурмагомедов должен был дебютировать в UFC в ОАЭ, однако из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова боец не вылетел на бой.

25 июля на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC. В его предварительном карде в лиге должен был дебютировать Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Ожидалось, что он подерётся с Натаниэлем Вудом.

Однако из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова Умар отложил дебют в лиге и отказался от боя. В результате в UFC нашли россиянину замену. Вместо Нурмагомедова с Натаниэлем Вудом подерётся ещё один дебютант лиги Джон Кастанеда, сообщает MMA Fighting.

Напомним, что дебют Умара Нурмагомедова в UFC откладывается уже второй раз. Впервые в лиге он должен был подраться на турнире UFC 249, но не смог покинуть территорию России из-за пандемии коронавируса.

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UFC, Умар Нурмагомедов, Джон Кастанед.

Автор:

Телеграф
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