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Украинский курсант исполнил "подъем переворот" 760 раз (Видео)

Украинский курсант исполнил "подъем переворот" 760 раз (Видео)
Обновлено 19:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook
Дмитрий Косатый установил рекорд Украины в упражнении "Подъем переворот на перекладине" на открытом воздухе.

Курсант второго курса Житомирского военного института имени Сергея Павловича Королева Дмитрий Косатый сумел исполнить 760 раз "подъем переворот". Рекорд был зафиксирован представителями Книги рекордов Украины. Отметим, Дмитрий исполнял упражнение непрерывно и не в лучших условиях: турник был размещен на открытом воздухе и солнце не щадило спорстмена.

Руководители военного института, представители Книги рекордов Украины, родные и друзья поздравили Дмитрия с его первой победой.

Теперь в планах курсанта установить мировой рекорд в этой дисциплине в помещении с соответствующими условиями.

Ранее британка установила мировой рекорд, подняв 135 кг.

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Книга рекордов Украины, Дмитрий Косатый.

Автор:

Телеграф
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