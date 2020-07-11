В России умер 23-летний хоккеист

Умер 23-летний хоккеист ХК Южный Урал Павел Крутий. Об этом сообщает Высшая хоккейная лига РФ.

По информации источника, спортсмен сегодня находился на тренировке в Орске, где ему стало плохо. Врач команды оказывал первую помощь игроку до прибытия скорой помощи, однако в реанимации спасти молодого спортсмена не смогли. По предварительным данным, причина смерти тромбоэмболия легочной артерии.

Высшая хоккейная лига и Федерация хоккея России окажут финансовую помощь семье погибшего хоккеиста.

В прошлом сезоне Крутий выступал в Высшей лиге за Сарыарку, забив 4 шайбы и отдав 7 ассистов. В межсезонье Павел перешел в орский клуб.

Ранее в России в футболиста попала молния.