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В России умер 23-летний хоккеист

В России умер 23-летний хоккеист
Обновлено 12:08 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: vhlru.ru
Умер 23-летний хоккеист ХК Южный Урал Павел Крутий. Об этом сообщает Высшая хоккейная лига РФ.

По информации источника, спортсмен сегодня находился на тренировке в Орске, где ему стало плохо. Врач команды оказывал первую помощь игроку до прибытия скорой помощи, однако в реанимации спасти молодого спортсмена не смогли. По предварительным данным, причина смерти тромбоэмболия легочной артерии.

Высшая хоккейная лига и Федерация хоккея России окажут финансовую помощь семье погибшего хоккеиста.

В прошлом сезоне Крутий выступал в Высшей лиге за Сарыарку, забив 4 шайбы и отдав 7 ассистов. В межсезонье Павел перешел в орский клуб.

Ранее в России в футболиста попала молния.

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Россия, Хоккей.

Автор:

Телеграф
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