Таксист, въехавший в болельщиков на ЧМ-2018, дебютировал в кулачных боях (Видео)

30 летний киргиз Чынгыз Анарбек, который летом 2018 года наехал на мексиканских туристов во время чемпионата мира по футболу-2018, вернулся в спорт в рамках шоу по кулачным боям Hardcore Fighting.

Противостоял Чынгызу 27-летний росгвардеец Ринат Надров.

В третьем раунде Анарбек отправил Надрова в нокдаун, однако тот поднялся и достоял поединок до конца.

Видео боя Анарбек - Надров смотреть с 16:22:

Российский боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов отдал победу в этом бою Чынгызу.

Напомним, киргизский таксист Чынгыз Анарбек в Москве во время ЧМ-2018 выехал на пешеходный тротуар, где совершил наезд на нескольких людей. Изначально казалось, что это была попытка теракта, однако вскоре выяснилось, что сбежавший с места ДТП водитель такси работал 20 часов и попросту уснул за рулем. Тверской суд Москвы приговорил Анарбека к одному году и шести месяцев принудительных работ.

Ранее на вечере бокса в США произошел редчайший "двойной нокдаун".