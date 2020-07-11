Таксист, въехавший в болельщиков на ЧМ-2018, дебютировал в кулачных боях (Видео)

Противостоял Чынгызу 27-летний росгвардеец Ринат Надров.
В третьем раунде Анарбек отправил Надрова в нокдаун, однако тот поднялся и достоял поединок до конца.
Видео боя Анарбек - Надров смотреть с 16:22:
Российский боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов отдал победу в этом бою Чынгызу.
Напомним, киргизский таксист Чынгыз Анарбек в Москве во время ЧМ-2018 выехал на пешеходный тротуар, где совершил наезд на нескольких людей. Изначально казалось, что это была попытка теракта, однако вскоре выяснилось, что сбежавший с места ДТП водитель такси работал 20 часов и попросту уснул за рулем. Тверской суд Москвы приговорил Анарбека к одному году и шести месяцев принудительных работ.
Ранее на вечере бокса в США произошел редчайший "двойной нокдаун".