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UFC: Намаюнас взяла реванш у Андраде (Видео)

UFC: Намаюнас взяла реванш у Андраде (Видео)
08:00 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер
Роуз Намаюнас (10-4) взяла реванш у Джессики Андраде (20-8), победив раздельным решением судей - 29-28, 29-28, 28-29.

Во втором бою главного карда турнира UFC 251 на «Бойцовском острове», проходящем в Абу-Даби (ОАЭ), в минимальном женском весе сошлись 28-летняя бразильянка Джессика Андраде и её ровесница из США Роуз Намаюнас.

Бой продлился все три раунда, по итогам которых раздельным решением судей победу забрала Роуз Намаюнас – 29:28, 29:28, 28:29. По статистике боя американка оказалась чуть сильнее соперницы: 82-79 в пользу Намаюнас по статистике точных ударов 1-0 по успешным тейкдаунам. Ранее на турнире UFC 237, состоявшемся мае 2019 года, сильнее в их противостоянии была Андраде, которая победила в том бою нокаутом.

Обзор боя

Петр Яр нокаутировал легендарного чемпиона Жозе Альдо (Видео)

Всего на счету Намаюнас 16 боёв в ММА, 12 из которых она завершала победами.

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Спорт, Бокс, MMA, UFC.

Автор:

Телеграф
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