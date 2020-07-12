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Президент UFC раскритиковал работу рефери в бою Ян - Альдо

Президент UFC раскритиковал работу рефери в бою Ян - Альдо
Обновлено 09:42 Сегодня Телеграф championat.com
Дана Уайт — о бое Ян — Альдо: отвратительная работа рефери.

Президент UFC Дана Уайт поделился впечатлениями от поединка чемпиона лиги в легчайшем весе Петра Яна с экс-чемпионом лиги в полулёгком весе Жозе Альдо. Функционер отдал должное бойцам и раскритиковал рефери, который, по мнению Уайта, слишком поздно остановил встречу.

«Пётр Ян выглядел отлично. Альдо тоже был хорош, хотя многие критиковали его и говорили, что он не заслуживает титульного боя. Что касается рефери, отвратительная работа. Бой должен был быть остановлен намного раньше», — рассказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 251.

Петр Яр нокаутировал легендарного чемпиона Жозе Альдо (Видео)

Напомним, Пётр Ян победил Жозе Альдо техническим нокаутом в пятом раунде. При этом он тотально доминировал над бразильцем с первых же секунд последней пятиминутки и за неполный раунд нанёс 61 удар, в то время как Альдо ответил лишь одним ударом.

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Все по теме:

Спорт, Бокс, Дана Уайт, UFC.

Автор:

Телеграф
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