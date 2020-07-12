Волкановски второй раз победил Холлоуэя (Видео боя)

В воскресенье, 12 июля,в столице ОАЭ Абу-Даби прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 251.

В Абу-Даби, на острове Яс, состоялся турнир UFC 251. В со-главном поединке турнире Александр Волкановски раздельным решением судей в матче-реванше победил Макса Холлоуэя в полулегком весе. Претендент выглядел лучше в начале боя, забрав первые три раунда, но в концовке поединка Волкановски собрался, провел несколько тейкдаунов и пару раз плотно достал Макса.

По окончании боя оба соперника были уверены в собственной победе. Судьи достаточно неожиданно отдали победу действующему чемпиону – Александеру Волкановски. 48:47, 48:47 против 47:48 в пользу чемпиона.