Игроки НХЛ отказываются возвращаться на лёд

В основном, из-за личных опасений.

От участия в доигровке нынешнего сезона НХЛ отказались защитники Трэвис Хамоник (Калгари Флеймз), Майк Грин (Эдмонтон Ойлерз), Стив Кампфер (Бостон Брюинз), Карл Алцнер (Монреаль Канадиенс), а также форвард Свен Берчи (Ванкувер Кэнакс).

Еще трое хоккеистов, Зак Протмэн (Питтсбург Пингвинз), Лиас Андрессон (Нью-Йорк Рейнджерс) и Роман Полак (Даллас Старс) отказались от доигровки по причинам, не связанными с опасениями из-за коронавируса.

Трэвис Хамоник высказался, что не будет играть, ведь ранее его 8-летняя дочь тяжело перенесла ретровирусную инфекцию и он не хочет подвергать ее здоровье опасности. Из-за угрозы для семьи не будут выступать и Свен Берчи с Стивом Кампфером. Последний опасается за жену и ребенка, у которых есть проблемы с сердцем.

Вчера стало известно, что крупнейшая хоккейная лига мира возобновит матчи 1 августа.

В доигровке сезона примут участие 22 команды: по четыре лучших команды каждой из конференций сыграют между собой для определения посева, а остальные решат, кто попадет в финальную сетку плей-офф Кубка Стэнли.

Все матчи Восточной конференции примет Торонто, Западной — Эдмонтон.