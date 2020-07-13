Еще несколько хоккеистов Монреаль Канадиенс заразились коронавирусом

Три игрока Монреаль Канадиенс заразились коронавирусом.

По крайней мере три хоккеиста Монреаль Канадиенс заразились коронавирусом в последние несколько дней. Их имена не разглашаются.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) также отказывается комментировать произошедшее, ссылаясь на свою внутреннюю политику по поводу COVID-19.

До этого сообщалось, что уже пять игроков отказались от доигровки сезона НХЛ, среди которых и защитник Монреаля Карл Алцнер.

Ранее стало известно, что крупнейшая хоккейная лига мира возобновит матчи 1 августа.

В доигровке сезона примут участие 22 команды: по четыре лучших команды каждой из конференций сыграют между собой для определения посева, а остальные решат, кто попадет в финальную сетку плей-офф Кубка Стэнли.

Все матчи Восточной конференции примет Торонто, Западной — Эдмонтон.