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Еще несколько хоккеистов Монреаль Канадиенс заразились коронавирусом

Еще несколько хоккеистов Монреаль Канадиенс заразились коронавирусом
Обновлено 10:13 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер
Три игрока Монреаль Канадиенс заразились коронавирусом.

По крайней мере три хоккеиста Монреаль Канадиенс заразились коронавирусом в последние несколько дней. Их имена не разглашаются.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) также отказывается комментировать произошедшее, ссылаясь на свою внутреннюю политику по поводу COVID-19.

До этого сообщалось, что уже пять игроков отказались от доигровки сезона НХЛ, среди которых и защитник Монреаля Карл Алцнер.

Ранее стало известно, что крупнейшая хоккейная лига мира возобновит матчи 1 августа.

В доигровке сезона примут участие 22 команды: по четыре лучших команды каждой из конференций сыграют между собой для определения посева, а остальные решат, кто попадет в финальную сетку плей-офф Кубка Стэнли.

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Все матчи Восточной конференции примет Торонто, Западной — Эдмонтон.

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НХЛ, Хоккей, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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