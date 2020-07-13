Боец ММА выиграл бой, улетев в глубочайший нокаут (Видео)

В пятницу, 10 июля, в американском Су-Фолсе (Южная Дакота) состоялся турнир по ММА Legacy Fighting Alliance 84.
В одном из главных поединков карда встречались американские бойцы Бостон Сэлмон и Шон Уэст. Сэлмон, ранее выигравший турнир претендентов UFC, а затем вылетев из организации после двух поединков, был номинальным фаворитом в противостоянии с опытным Уэстом.
Во втором раунде ветеран ММА Уэст мощнейшим ударом с правой руки потряс оппонента, а затем ударом коленом в голову добил соперника. Сэлмон оказался в глубочайшем нокауте и позже был доставлен в больницу. Радостный Шон выпрыгнул на край клетки, празднуя победу. Однако вместо триумфа Уэста ожидало разочарование - судьи усмотрели нарушение со стороны бойца и дисквалифицировали его.
Devastating illegal knee results in a DQ. #LFA84 pic.twitter.com/3e31byKzUV
— UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) July 11, 2020
Дело в том, что по правилам ММА нельзя бить ногой соперника, если тот располагается на трех точках опоры, что и произошло в данном случае.
Таким образом, Бостон Сэлмон, побывав в тяжелейшем нокауте, выиграл свой седьмой поединок в профи.
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