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Боец ММА выиграл бой, улетев в глубочайший нокаут (Видео)

Боец ММА выиграл бой, улетев в глубочайший нокаут (Видео)
Обновлено 21:08 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Бостон Сэлмон умудрился выиграть бой против Шона Уэста, побывав в тяжелейшем нокауте.

В пятницу, 10 июля, в американском Су-Фолсе (Южная Дакота) состоялся турнир по ММА Legacy Fighting Alliance 84.

В одном из главных поединков карда встречались американские бойцы Бостон Сэлмон и Шон Уэст. Сэлмон, ранее выигравший турнир претендентов UFC, а затем вылетев из организации после двух поединков, был номинальным фаворитом в противостоянии с опытным Уэстом.

Во втором раунде ветеран ММА Уэст мощнейшим ударом с правой руки потряс оппонента, а затем ударом коленом в голову добил соперника. Сэлмон оказался в глубочайшем нокауте и позже был доставлен в больницу. Радостный Шон выпрыгнул на край клетки, празднуя победу. Однако вместо триумфа Уэста ожидало разочарование - судьи усмотрели нарушение со стороны бойца и дисквалифицировали его. 

Дело в том, что по правилам ММА нельзя бить ногой соперника, если тот располагается на трех точках опоры, что и произошло в данном случае.

Таким образом, Бостон Сэлмон, побывав в тяжелейшем нокауте, выиграл свой седьмой поединок в профи.

Ранее журналист показал избитое лицо Намаюнас после выигранного боя на UFC 251.

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MMA.

Автор:

Телеграф
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