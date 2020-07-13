"Так ты хочешь быть бойцом?": журналист показал лицо Намаюнас после выигранного боя на UFC 251

Роуз Намаюнас и Джессика Андраде провели реванш в Абу-Даби.

Вчера, 12 июля, в ОАЭ на "Бойцовском острове" состоялся масштабный ивент UFC 251.

В со-главном бою шоу встречались представительницы минимального веса американка Роуз Намаюнас и бразильянка Джессика Андраде. В итоге после 3-раундового поединка судьи разошлись во мнении и отдали победу Роуз: 29:28, 29:28, 28:29.

Журналист Джед Гудман опубликовал фото Намаюнас поле боя и красноречиво его подписал: "Так ты хочешь быть бойцом?". Болельщики часто забывают, что за славой и деньгами скрываются вот-такие гематомы.

28-летняя Роуз по кличке "Головорез" провела в ММА 16 поединков, в 12-и из которых она побеждала.