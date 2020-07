"Так ты хочешь быть бойцом?": журналист показал лицо Намаюнас после выигранного боя на UFC 251

Вчера, 12 июля, в ОАЭ на "Бойцовском острове" состоялся масштабный ивент UFC 251.

В со-главном бою шоу встречались представительницы минимального веса американка Роуз Намаюнас и бразильянка Джессика Андраде. В итоге после 3-раундового поединка судьи разошлись во мнении и отдали победу Роуз: 29:28, 29:28, 28:29.

Журналист Джед Гудман опубликовал фото Намаюнас поле боя и красноречиво его подписал: "Так ты хочешь быть бойцом?". Болельщики часто забывают, что за славой и деньгами скрываются вот-такие гематомы.

So you wanna be a fighter?#UFC251 pic.twitter.com/B2U6Z2GPNK

— Jed I. Goodman (@jedigoodman) July 12, 2020