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"Так ты хочешь быть бойцом?": журналист показал лицо Намаюнас после выигранного боя на UFC 251

"Так ты хочешь быть бойцом?": журналист показал лицо Намаюнас после выигранного боя на UFC 251
Обновлено 15:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Роуз Намаюнас и Джессика Андраде провели реванш в Абу-Даби.

Вчера, 12 июля, в ОАЭ на "Бойцовском острове" состоялся масштабный ивент UFC 251. 

В со-главном бою шоу встречались представительницы минимального веса американка Роуз Намаюнас и бразильянка Джессика Андраде. В итоге после 3-раундового поединка судьи разошлись во мнении и отдали победу Роуз: 29:28, 29:28, 28:29.

Журналист Джед Гудман опубликовал фото Намаюнас поле боя и красноречиво его подписал: "Так ты хочешь быть бойцом?". Болельщики часто забывают, что за славой и деньгами скрываются вот-такие гематомы.

28-летняя Роуз по кличке "Головорез" провела в ММА 16 поединков, в 12-и из которых она побеждала. 

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MMA, UFC, Роуз Намаюнас.

Автор:

Телеграф
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