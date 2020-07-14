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Другая сторона боя: появилось видео со встречи Хабиб - Макгрегор

Другая сторона боя: появилось видео со встречи Хабиб - Макгрегор
Обновлено 11:23 Сегодня Телеграф championat.com
Появилось видео с боя Нурмагомедов — Макгрегор, которое ранее не публиковали.

В официальном «инстаграме» издания Sport Bible появилось видео, снятое в ходе титульного боя россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. В поединке, состоявшемся в октябре 2018 года, Нурмагомедов одержал победу, успешно применив болевой приём на челюсть в четвёртом раунде, и защитил чемпионство UFC в лёгкой весовой категории.

В подписи к ролику отмечается, что видео, посвящённое эмоциям секундантов и тренеров бойцов, ранее не публиковалось. Особенно эмоциально вёл себя Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба, который в наиболее острые моменты призывал его поскорее закончить бой.

 
 
 
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This never-before-seen footage of Khabib vs McGregor is insane The passion from Khabib's team is scary @ufc @ufcfightpass @thenotoriousmma @khabib_nurmagomedov

Публикация от SPORTbible (@sportbible)

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Напомним, после поражения Макгрегор не раз заявлял о желании провести реванш, но Нурмагомедов всякий раз отвечал, что в таком поединке не будет спортивного интереса. Недавно ирландец в третий раз объявил о завершении карьеры.

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Все по теме:

UFC, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор.

Автор:

Телеграф
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