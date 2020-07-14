Чемпион UFC Петр Ян назвал Ломаченко лучшим боксером мира

Новоиспеченный чемпион UFC Петр Ян порассуждал о боксе.

Не так давно ставший чемпионом UFC в легчайшем весе российский боец Петр Ян рассказал, что смотрит боксерские поединки.

"В последнее время из-за коронавируса боксерских поединков нет, но в общем я, конечно же, смотрю. Слежу за такими боксерами, как Геннадий Головкин, Канело Альварес, Василий Ломаченко, Александр Усик и многими российскими боксерами".

Также Ян назвал, кто из боксеров является лучшим вне зависимости от категории.

"Считаю, что лучшим боксером является Ломаченко", - рассказал Ян в интервью Спорт-Экспресс.

Напомним, что Ян завоевал чемпионский титул, одолев на UFC 252 Жозе Альдо.