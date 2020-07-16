UFC Fight Night: видео главного боя Каттар - Иге

В рамках мейнивента на UFC Fight Night в Абу-Даби состоялся поединок между Келвином Каттаром и Дэном Иге.

В Абу-Даби (ОАЭ) на Бойцовском острове завершился очередной турнир UFC под название on ESPN 13.

В главном бою вечера встречались Кельвин Каттар и Дэн Иге, которые выступают в полулегком весе.

Поединок прошел всю дистанцию, все 5 раундов. Решение судей - победа Каттара со счетом 49-46, 49-46, 48-47.

Видео боя Кельвин Каттар - Дэн Иге

Это уже второй из четырех запланированных на Бойцовском острове в Абу-Даби. Напомним, на первом турнире Петр Ян одержал победу над Жозе Альдой, Камару Усман оказался сильнее Хорхе Масвидаля.