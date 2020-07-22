Сборная Украины сыграет против России

Есть предварительная договоренность, что оба матча пройдут в Минске.

Генеральный секретарь Федерации гандбола Украины Александр Гладун прокомментировал результаты жеребьевки квалификации на ЧЕ-2022 для мужской сборной Украины, сообщает сайт ФГУ.

«Европейская федерация, с учетом всех проблем в нашей отборочной группе к Евро-2022, разработала обновленный вариант календаря, который утвердили участники.

Матчи сборных Украины и России пройдут в 1-м и 2-м турах на нейтральной территории. Есть предварительная договоренность, что оба матча пройдут в Минске. С большой вероятностью, датами двух матчей станут 5 и 7 ноября.

Группа у нас очень ровная, можно сказать, что Чехия - фаворит, но нельзя говорить об их откровенном преимуществе. Также уверен, что готова сделать сюрпризы сборная Фарерских островов.

У нас ровная по составу команда, важно, чтобы в ней нашелся лидер, который поведет за собой ребят. Думаю, сборная Украины способна достичь положительного результата», - сказал Гладун.

Напомним, мужская сборная Украины по гандболу сыграет в группе отбора на Евро-2022 против России, Чехии и Фарерских островов. На Евро выйдут команды, занявшие 1-2 места в группе, а также 4 лучшие команды, которые в своих квартетах займут третьи места.