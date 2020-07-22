"Легенды Шахмат": Иванчук обыграл венгра Леко

На международном онлайн-турнире "Легенды Шахмат" завершились партии первого тура.

Украинский гроссмейстер Василий Иванчук одержал победу над Петером Леко из Венгрии - 3:2 (Армагеддон).

Результаты остальных матчей: Владимир Крамник (Россия) - Ян Непомнящий (Россия) - 2:3 (Армагеддон); Аниш Гири (Голландия) - Магнус Карлсен (Норвегия) - 1:3; Виши Ананд (Индия) - Петр Свидлер (Россия) - 1,5:2,5; Борис Гельфанд (Израиль) - Дин Лижэнь (Китай) - 3:1.

Во втором туре, 22 июля, встретятся: Иванчук - Гельфанд, Непомнящий - Дин Лижэнь, Свидлер - Леко, Карлсен - Ананд, Крамник - Гири.

Турнир "Легенды Шахмат" начался с предварительного раунда, где в течении 9 дней будут играть 10 шахматистов. Каждый матч состоит из 4-х партий с контролем 15 минут+10 секунд. Если ничья 2:2, то играется Армагеддон, где у белых 5 минут против 4-х минут у черных, но ничья означает, что черные выигрывают матч. За победу без Армагеддона начисляется 3 очка, если же матч закончится в Армагеддоне, то победитель получит 2 очка, а проигравший - 1.

Затем четверка лучших разыграет титул по нокаут-системе, полуфиналы и финал (5 августа) будут играть до 2-х побед, каждый матч состоит из четырех партий с контролем 15+10. Единственное отличие от матчей на предварительном этапе состоит в том, что если матч закончится со счетом 2:2, то перед Армагеддоном будут две блиц-партии с контролем 5+3.

Призовой фонд составляет $150 тысяч, победитель получит $45 тысяч и место в Гранд Финале Magnus Carlsen Chess Tour с бюджетом в $1 млн.