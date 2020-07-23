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Главный бой UFC Fight Night 173 отменен из-за коронавируса

Главный бой UFC Fight Night 173 отменен из-за коронавируса
07:14 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер
У Алданы обнаружен коронавирус.

Поединок бывшей чемпионки UFC Холли Холм и мексиканки Ирен Алданы, который должен был стать главным событием турнира UFC Fight Night 173, отменён. Об этом сообщил глава UFC Дана Уайт в «Инстаграме».

Алдана через социальные сети подтвердила, что отмена поединка связана с результатами её теста на коронавирус. Она не скрывала своего удивления, поскольку вела подготовку к бою в режиме изоляции. По её словам, с ней всё в порядке и она чувствует себя нормально. Ирен подчеркнула, что настроена провести бой с Холм в будущем. Возможно, он состоится в октябре.

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Турнир UFC Fight Night 173 возглавят Дерек Брансон и Эдмен Шахбазян. Этот бой пройдёт 1 августа. Брансон и Шахбазян входят в первую десятку рейтинга средневесов UFC.

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Бокс, UFC, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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