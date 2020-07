Петтис побил Бандехаса на Bellator 242 (Видео)

В ночь с 24-го на 25-е июля в американском Анкасвилле (штат Коннектикут) состоялся вечер профессионального ММА Bellator 242.

В главном бою шоу встретились представители легчайшего веса американцы Серджио Петтис и Рикки Бандехас. Итогом схватки стала победа Петтиса единогласным решением судей. Серджио является братом известного бойца ММА Энтони Петтиса, который выступает под эгидой UFC. Эта победа стала 20-й при пяти поражениях в карьере 26-летнего Серджио. Бандехас, в свою очередь, проиграл в четвертый раз в 17-и боях.

We've got some quick back & forth going on between @RickyBandejas and @SergioPettis in round . #Bellator242 pic.twitter.com/8PUx9juXPY

. @RickyBandejas gets the takedown as we near the end of round . #Bellator242 pic.twitter.com/ockUjD8QLv

Статистика главного боя:

How do you score the main event between @RickyBandejas and @SergioPettis?

Here is the fight by the numbers: pic.twitter.com/wOZEw8JSCC

— BellatorMMA (@BellatorMMA) July 25, 2020