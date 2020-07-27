Украинский пловец Романишин собирается покорить еще один уникальный заплыв

На этот раз у Михаила Романишина заплыв посвящен спасению жизни.

Помните, в прошлом году украинский пловец Михаил Романишин установил необычный рекорд. Тогда он за один месяц проплыл вдоль весь Днепр. Длинна его заплыва составила чуть более 900 км.

Сейчас же рекордсмен Украины Михаил Романишин проплывет 100 км ради спасения жизни Сергея Гречко. Заплыв стартует от Варваровского моста в Николаеве до села Коблево без остановки на сон.

Заплыв состоится при любой погоде в 7.00 15 августа 2020 года.

Напомним, Михаил Романишин четыре года переходил из пловца в бассейне к ультрапловцом на длинные дистанции.

- На дистанции остаешься только Ты! Сейчас мои мышцы и сердце готовы к длинным дистанциям. С моим опытом я могу правильно расслабляться на воде. Нужно контролировать мысли во время заплыва. Я до сумасшествия люблю это дело! - поделился секретом своей выносливости Михаил Романишин.

Заплыв #вплавь100км без сна - это благотворительный проект, по сбору средств на лечение замечательного человека Сергея Гречка, у которого обнаружили сложную болезнь.

- 15 августа 2020 года я плыву 100 км из родного города Николаев в Коблево. Это благотворительный проект, которым я намерен привлечь внимание к проблеме моего знакомого Сергея Гречки. У него нашли сложную болезнь. Нужна немалая сумма на лечение, но, если каждый скинется по 25 центов, то мы соберем сумму, которая позволит излечить десятки и сотни людей, страдающих от подобного недуга, - поделился своей целью Михаил Романишин.