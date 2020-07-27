Скачать
Понедельник, 27.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Чудо-гол Ярмоленко - в обзоре матча Вест Хэм - Астон Вилла (Видео)
Чудо-гол Ярмоленко - в обзоре матча Вест Хэм - Астон Вилла (Видео)
Беленюк бросил вызов нардепам Стефанчукам (Видео)
Беленюк бросил вызов нардепам Стефанчукам (Видео)
Гол ударом через себя от Обамеянга - в обзоре матча Арсенал - Уотфорд (Видео)
Гол ударом через себя от Обамеянга - в обзоре матча Арсенал - Уотфорд (Видео)
Обидный ляп Шмейхеля - в обзоре матча Лестер - Манчестер Юнайтед (Видео)
Обидный ляп Шмейхеля - в обзоре матча Лестер - Манчестер Юнайтед (Видео)

Украинский пловец Романишин собирается покорить еще один уникальный заплыв

Украинский пловец Романишин собирается покорить еще один уникальный заплыв
12:29 Сегодня Телеграф
На этот раз у Михаила Романишина заплыв посвящен спасению жизни.

Помните, в прошлом году украинский пловец Михаил Романишин установил необычный рекорд. Тогда он за один месяц проплыл вдоль весь Днепр. Длинна его заплыва составила чуть более 900 км.

Сейчас же рекордсмен Украины Михаил Романишин проплывет 100 км ради спасения жизни Сергея Гречко. Заплыв стартует от Варваровского моста в Николаеве до села Коблево без остановки на сон.

Заплыв состоится при любой погоде в 7.00 15 августа 2020 года.

Напомним, Михаил Романишин четыре года переходил из пловца в бассейне к ультрапловцом на длинные дистанции.

- На дистанции остаешься только Ты! Сейчас мои мышцы и сердце готовы к длинным дистанциям. С моим опытом я могу правильно расслабляться на воде. Нужно контролировать мысли во время заплыва.  Я до сумасшествия люблю это дело! - поделился секретом своей выносливости Михаил Романишин.

Заплыв #вплавь100км без сна - это благотворительный проект, по сбору средств на лечение замечательного человека Сергея Гречка, у которого обнаружили сложную болезнь.

- 15 августа 2020 года я плыву 100 км из родного города Николаев в Коблево. Это благотворительный проект, которым я намерен привлечь внимание к проблеме моего знакомого Сергея Гречки. У него нашли сложную болезнь. Нужна немалая сумма на лечение, но, если каждый скинется по 25 центов, то мы соберем сумму, которая позволит излечить десятки и сотни людей, страдающих от подобного недуга, - поделился своей целью Михаил Романишин.  

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вода, Плавание, Михаил Романишин.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ярмоленко забросил мяч за шиворот легендарному вратарю: видео супергола
02 Палкин о Луческу: Мистеры так не поступают
03 Как Тайсон Фьюри проиграл Дэвиду Прайсу: в Сети всплыло архивное видео
04 Свитолина сексуально станцевала на яхте (Видео)
05 Украинский каратист Горуна: У меня отвращение к Усику и Ломаченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь