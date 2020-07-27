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Беленюк бросил вызов нардепам Стефанчукам (Видео)

Беленюк бросил вызов нардепам Стефанчукам (Видео)
Обновлено 15:16 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Украинский борец и народный депутат в Раде девятого созыва Жан Беленюк передал челлендж своим коллегам по ВР братьям Стефанчукам.

Олимпийский призер Игр-2016 по греко-римской борьбе, действующий народный депутат Жан Беленюк на своей страничке в Instagram запустил новый челлендж. Спортсмен присел несколько раз с человеком на спине в полный рост. При этом Беленюк бросил вызов нардепам от "Слуги народа" Руслану и Николаю Стефанчукам.

"Хоть и передал его (челлендж, - прим. ред.) братьям Стефанчукам, но попытаться повторить его может каждый желающий, главное при этом - быть осторожным. Отмечайте меня, лучшие подходы я буду выкладывать в своих сторис. Всем спорт".

Ранее Жан Беленюк побывал в Одессе возле места крушения танкера Delfi и предложил свой вариант поднятия судна.

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Все по теме:

Греко-римская борьба, Жан Беленюк.

Автор:

Телеграф
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