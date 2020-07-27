Пляжный волейболист Дальхаузер добыл историческую победу (Видео)

Чемпион олимпийских игр в Пекине американец Филипп "Фил" Дальхаузер выиграл свой сотый турнир в своей многолетней карьере пляжного волейболиста.

Вчера, 26 июля, 40-летний Фил вместе со своим партнером по команде Николасом Лусеной выиграл турнир AVP Champions Cup, что проходил в Лонг-Бич (штат Калифорния, США).

Таким образом, команда "ветерана" выиграла свой второй турнир в сезоне-2020 (на прошлой неделе Дальхаузер/Лусена выиграли турнир, который также проходил в Лонг-Бич, - прим. ред.). Эта победа стала 100-й в карьере Фила, что является невероятным достижением для пляжного волейбола. Всего лишь четыре волейболиста кроме него могут похвастаться таким достижением.

Вместе с Лусеной Фил добыл свою вторую победу подряд на турнире AVP Champions Cup.

В финальном поединке Дальхаузер и Лусена разобрались с парой Джейк Гибб/Тейлор Грэбб со счетом 2-0 (21-9, 21-15).

После победы Дальхаузер заявил, что благодарен судьбе за то, что выступает так долго в таком виде спорта, как пляжный волейбол:

"Я так благодарен за то, что так долго занимаюсь этим видом спорта. Но добыть 100 побед - это весьма круто. Хорошо, что я сделал это вместе с Ником", - приводит слова Дальхаузера после финала fivb.com.

За свою многолетнюю карьеру Дальхаузер выиграл Олимпиаду в Пекине в 2008 году, побеждал и становился призером на чемпионатах мира в 2007 (золото в Гштаде, Швейцария) и в 2009 (бронза в Ставангере, Норвегия) годах, а также завоевал уйму наград на турнирах серии World Tour.

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