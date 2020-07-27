Скачать
Понедельник, 27.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Роналду отпраздновал второе Скудетто на яхте с семьей (Фото)
Роналду отпраздновал второе Скудетто на яхте с семьей (Фото)
Чисора пугает Усика снимком из тренажерного зала (Фото)
Чисора пугает Усика снимком из тренажерного зала (Фото)
Украинский след: Ракицкий и Полярус сделали совместное фото после финала Кубка России
Украинский след: Ракицкий и Полярус сделали совместное фото после финала Кубка России
Суркис об отставке Луческу: У Динамо есть тренер (Видео)
Суркис об отставке Луческу: У Динамо есть тренер (Видео)

Пляжный волейболист Дальхаузер добыл историческую победу (Видео)

Пляжный волейболист Дальхаузер добыл историческую победу (Видео)
20:42 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Чемпион олимпийских игр в Пекине американец Филипп "Фил" Дальхаузер выиграл свой сотый турнир в своей многолетней карьере пляжного волейболиста.

Вчера, 26 июля, 40-летний Фил вместе со своим партнером по команде Николасом Лусеной выиграл турнир AVP Champions Cup, что проходил в Лонг-Бич (штат Калифорния, США). 

Таким образом, команда "ветерана" выиграла свой второй турнир в сезоне-2020 (на прошлой неделе Дальхаузер/Лусена выиграли турнир, который также проходил в Лонг-Бич, - прим. ред.). Эта победа стала 100-й в карьере Фила, что является невероятным достижением для пляжного волейбола. Всего лишь четыре волейболиста кроме него могут похвастаться таким достижением.

Вместе с Лусеной Фил добыл свою вторую победу подряд на турнире AVP Champions Cup.

В финальном поединке Дальхаузер и Лусена разобрались с парой Джейк Гибб/Тейлор Грэбб со счетом 2-0 (21-9, 21-15).

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Let's take a look at the highlights of @PhilDalhausser's 100th career win at The @WilsonVolleyball Cup. ⁠ ⁠ #AVPChampions Series, Presented by @Acer. 

Публикация от AVP Pro Beach Volleyball Tour (@avpbeach)

После победы Дальхаузер заявил, что благодарен судьбе за то, что выступает так долго в таком виде спорта, как пляжный волейбол: 

"Я так благодарен за то, что так долго занимаюсь этим видом спорта. Но добыть 100 побед - это весьма круто. Хорошо, что я сделал это вместе с Ником", - приводит слова Дальхаузера после финала fivb.com.

За свою многолетнюю карьеру Дальхаузер выиграл Олимпиаду в Пекине в 2008 году, побеждал и становился призером на чемпионатах мира в 2007 (золото в Гштаде, Швейцария) и в 2009 (бронза в Ставангере, Норвегия) годах, а также завоевал уйму наград на турнирах серии World Tour.

Ранее украинский борец-нардеп Беленюк бросил вызов братьям Стефанчукам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пляжный волейбол, Фил Дальхаузер.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ярмоленко забросил мяч за шиворот легендарному вратарю: видео супергола
02 Палкин о Луческу: Мистеры так не поступают
03 Украинский каратист Горуна: У меня отвращение к Усику и Ломаченко
04 Как Тайсон Фьюри проиграл Дэвиду Прайсу: в Сети всплыло архивное видео
05 Свитолина сексуально станцевала на яхте (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь