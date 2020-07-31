День в истории: рекордному прыжку Бубки 26 лет (Видео)

31 июля 1994 года Сергей Бубка покорил высоту, которая до сих пор является рекордной для прыгунов с шестом.

"26 лет непревзойденному рекорду Сергея Бубки!

В этот день, 31 июля 1994, олимпийский чемпион Сергей Бубка во время турнира в итальянском городке Сестриере покорил высоту 6 м и 14 см. Этот рекорд держится до сих пор, ведь ни одному прыгуну с шестом в мире пока не удавалось так высоко поднять планку и преодолеть ее в соревнованиях на открытом воздухе (в олимпийском виде программы)", - говорится в сообщении на официальном facebook НОК Украины.

Напомним, Сергей Бубка также владел рекордом в прыжках с шестом в закрытых помещениях (6 м и 15 см.) до 15 февраля 2014 года, когда его результат побил Рено Лавиллени. Недавно рекорд Лавиллени также пал.