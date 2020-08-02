NAVI-2010 - NAVI-2020: "старички" дали бой Симплу и Ко (Видео)

Команды провели серию из двух поединков: один матч был сыгран в Counter-Strike 1.6, в котором "старички" добились максимального успеха, а другой - в Counter-Strike: Global Offensive.
NAVI-2010 с трудом взяли матч в 1.6, переиграв соперников со счетом 2:1 (16:9 на de_train, 7:16 на de_inferno и 22:19 на de_tuscan). А вот NAVI-2020 в Global Offensive разгромили более опытных игроков со счетом 3:0 (16:8 на de_train, 16:4 на de_inferno и 16:2 de_dust2).
Команды выступили в таких составах:
NAVI-2010:
NAVI-2020:
Лучшие моменты игр:
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