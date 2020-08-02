NAVI-2010 - NAVI-2020: "старички" дали бой Симплу и Ко (Видео)

В субботу, 1 августа, состоялся исторический шоу-матч между командами NAVI-2010 и NAVI-2020.

Команды провели серию из двух поединков: один матч был сыгран в Counter-Strike 1.6, в котором "старички" добились максимального успеха, а другой - в Counter-Strike: Global Offensive.

NAVI-2010 с трудом взяли матч в 1.6, переиграв соперников со счетом 2:1 (16:9 на de_train, 7:16 на de_inferno и 22:19 на de_tuscan). А вот NAVI-2020 в Global Offensive разгромили более опытных игроков со счетом 3:0 (16:8 на de_train, 16:4 на de_inferno и 16:2 de_dust2).

Команды выступили в таких составах:

NAVI-2010:

Даниил Zeus Тесленко

Арсений ceh9 Триноженко

Иоанн Edward Сухарев

Сергей starix Ищук

Егор markeloff Маркелов

NAVI-2020:

Александр s1mple Костылев

Егор flamie Васильев

Денис electronic Шарипов

Кирилл Boomb|4 Михайлов

Илья Perfecto Залуцкий

Лучшие моменты игр:

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