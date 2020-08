Тренер Макгрегора Кавана стал отцом (Фото)

Тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-4) Джон Кавана стал отцом. В семье 43-летнего специалиста родился сын. Об этом сам Кавана сообщил в своем Twitter, поблагодарив всех за поздравления.

Милое фото:

An overwhelming number of messages from friends and family around the world. Thank you everyone, apologies if I don't reply but all your heartfelt messages really meant a lot. Orlagh and junior doing fantastic, zero complications and hopefully home today pic.twitter.com/xdDtnv3U2z