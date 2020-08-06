Скандал в UFC: Льюис плюнул в еду Олейника перед боем (Видео)

Деррик Льюис провоцирует Алексея Олейника на рубку в октагоне.

В ночь с 8-го на 9-е августа (время киевское) в Лас-Вегасе (США, штат Невада) состоится очередное посткоронавирусное шоу боев смешанного стиля UFC Vegas 6. Возглавит кард поединок американца Деррика Льюиса против россиянина Алексея Олейника.

За три дня до схватки американский боец отметился неоднозначным поступком. Дело в том, что к нему по ошибке привезли еду россиянина и он плюнул в нее. Более того, Льюис выложил видео своего поступка в Instagram:

Посмотреть эту публикацию в Instagram @ufc Публикация от Derrick Lewis (@thebeastufc) 5 Авг 2020 в 1:10 PDT

Отметим, уроженец Харькова Алексей Олейник ранее был гражданином Украины. После начала войны на Донбассе бойца за серию высказываний в поддержку боевиков внесли в базу "Миротворец" и запретили въезд в страну.

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