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Скандал в UFC: Льюис плюнул в еду Олейника перед боем (Видео)

Скандал в UFC: Льюис плюнул в еду Олейника перед боем (Видео)
Обновлено 17:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Деррик Льюис провоцирует Алексея Олейника на рубку в октагоне.

В ночь с 8-го на 9-е августа (время киевское) в Лас-Вегасе (США, штат Невада) состоится очередное посткоронавирусное шоу боев смешанного стиля UFC Vegas 6. Возглавит кард поединок американца Деррика Льюиса против россиянина Алексея Олейника.

За три дня до схватки американский боец отметился неоднозначным поступком. Дело в том, что к нему по ошибке привезли еду россиянина и он плюнул  в нее. Более того, Льюис выложил видео своего поступка в Instagram:

 
 
 
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@ufc

Публикация от Derrick Lewis (@thebeastufc)

Отметим, уроженец Харькова Алексей Олейник ранее был гражданином Украины. После начала войны на Донбассе бойца за серию высказываний в поддержку боевиков внесли в базу "Миротворец" и запретили въезд в страну.

Ранее украинский боец UFC Спивак победил трэш-токера.

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Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, Алексей Олейник, Деррик Льюис.

Автор:

Телеграф
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